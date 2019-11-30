Азербайджан заявил о снайперских обстрелах с армянской стороны

30 ноября 2019, 09:09

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки 20 раз подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 29 ноября Азербайджан зафиксировал 23 обстрела своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня утром на сайте Минобороны Азербайджана.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

По состоянию на 9.09 мск 30 ноября на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не появилось комментариев относительно данного заявления. При этом ранее Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что в середине дня 29 ноября при обстреле с азербайджанской стороны получил тяжелое ранение солдат Армии обороны Рафаел Азизян.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".