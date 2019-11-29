Ранен контрактник армии Нагорного Карабаха

29 ноября 2019, 23:36

Военнослужащий по контракту Армии обороны Рафаел Азизян, раненый при обстреле с азербайджанской стороны, находится в тяжелом состоянии, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, военного ранило сегодня около 15.15 по местному времени (14.15 мск).

Военнослужащий контрактной службы Армии обороны Нагорного Карабаха Рафаел Азизян 1997 года рождения получил огнестрельное ранение в результате обстрела с стороны Азербайджана, передает сегодня со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

Инцидент произошел "на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения", говорится в сообщении ведомства. Военный был доставлен в госпиталь, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, отмечает минобороны.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 23.15 мск сегодня, нет комментариев относительно этого инцидента.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая солдат-срочник Аганик Зороглян Армии обороны Нагорного Карабаха был ранен в голову на границе с Азербайджаном. Военного перевезли в ереванский военный госпиталь, 13 мая стало известно, что он пришел в сознание.