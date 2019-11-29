29 ноября 2019, 10:16

Азербайджан насчитал 23 обстрела за сутки

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне карабахского конфликта и в трех селах на границе с Арменией, сообщило сегодня оборонное ведомство страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района и в селе Геяли Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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