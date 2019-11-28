На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

28 ноября 2019, 08:45

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций за сутки, днем ранее - 22 обстрела.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

За минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен 20 раз, в том числе с использованием снайперских винтовок, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба, по данным министерства, велась как с территории Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. В частности, были обстреляны позиции азербайджанских военных в селе Заманлы Гедабекского района, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Минобороны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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