Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничного села

27 ноября 2019, 09:21

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селе на границе с Арменией были обстреляны за сутки 21 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября Минобороны Азербайджана зафиксировало 22 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее - 23 обстрела.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

За минувшие сутки режим перемирия был нарушен 21 раз, в том числе с использованием снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, стрельба велась с территории "Ноемберянского района Армении" и с позиций "близ оккупированных сел". В частности, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Гаймаглы Газахского района, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".