Военнослужащий армии Армении. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7148

26 ноября 2019, 09:36

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября, как и днем ранее, Азербайджан зафиксировал 23 обстрела своих позиций за сутки.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 22 раза, в том числе с использованием снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, позиции азербайджанских войск были обстреляны с территории "Ноемберянского района" Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли [...] Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области Армении на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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