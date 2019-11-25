Азербайджан зафиксировал обстрелы трех приграничных сел

25 ноября 2019, 11:10

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о 23 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 24 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха 23 ноября в еженедельной сводке рапортовало о 140 обстрелах со стороны Азербайджана.

Режим перемирия за сутки был нарушен 23 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, позиции азербайджанских военных были обстреляны с территорий "Ноемберянского и Бердского районов" Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление Минобороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".