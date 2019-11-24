24 ноября 2019, 08:58

Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных сел

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 23 обстрелам, под огонь попали два села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 23 ноября Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 17 по 23 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По обстрел попали азербайджанские позиции в селе Гызылгаджылы в Газахском районе и в селе Мунджуглу в Товузском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта  в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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