Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных сел

24 ноября 2019, 08:58

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 23 обстрелам, под огонь попали два села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 23 ноября Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 140 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 17 по 23 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По обстрел попали азербайджанские позиции в селе Гызылгаджылы в Газахском районе и в селе Мунджуглу в Товузском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.