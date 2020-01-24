Два карабахских солдата ранены в зоне конфликта

24 января 2020, 20:55

Рядовые Генри-Айк Закарян и Армен Месропян получили сегодня ранения в одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, состояние Закаряна врачи оценили как крайне тяжелое.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, оба солдата были ранены около 6.55 (5.55 мск) в воинской части, расположенной в северном направлении линии соприкосновения с позициями Вооруженных сил Азербайджана.

Ранения получены "при невыясненных обстоятельствах", говорится в сообщении на сайте ведомства (перевод "Кавказского узла").

Генри-Айк Закарян, раненный в голову, был прооперирован, со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна передало агентство "Арменпресс". Закарян находится в крайне тяжелом состоянии в госпитале Мартакерта, сообщил Следственный комитет Армении, который занялся расследованием инцидента в Нагорном Карабахе. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и доведении до самоубийства, информировал "Sputnik Армения". О подозреваемых в сообщении не говорится.

Как писал "Кавказский узел", 21 января депутаты парламента Армении единогласно приняли законопроект, согласно которому Уголовный кодекс страны должен пополниться статьей о доведении до самоубийства в армии. Если по уже имеющейся в УК статье о доведении до самоубийства виновному грозит до пяти лет заключения, то за то же преступление в армии предусматривается до 14 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры Армении, за 2019 год покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".