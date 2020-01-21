Заседание парламента Армении. Стоп-кадр видео канала YouTube Parliament of Armenia https://www.youtube.com/watch?v=f3jb0AtXRxA&feature=emb_title

21 января 2020, 15:11

Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии

Депутаты Национального собрания Армении единогласно приняли законопроект о внесении в Уголовный кодекс особых статей о доведении до самоубийства в армии. Максимальное наказание за это преступление выросло с 5 до 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", ужесточение наказания за доведение до самоубийства инициировала фракция "Процветающая Армения". 9 декабря 2019 года поправки в Уголовный кодекс были приняты в первом чтении. Однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что для прекращения случаев самоубийства солдат в Армении нужно заставить офицеров нести ответственность за неуставные отношения, увеличить количество женщин в армии и создать мониторинговую группу для контроля ситуации.

По данным прокуратуры Армении, число суицидов в армиях страны и Нагорного Карабаха в 2019 году составило 7, а в 2018 году - 11, то есть снизилось на 36,4%.

Армянские парламентарии сегодня одобрили во втором и окончательном чтении проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий наказание за доведение до самоубийства в армии. За поправки единогласно проголосовали все 119 зарегистрированных депутатов, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на парламентском YouTube-канале.

В ходе обсуждения в парламенте было решено дополнить УК двумя статьями - 360.1, "Доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", и 360.2, "Умышленное доведение военнослужащего до самоубийства".

За угрозы, жестокое обращение, унижения, которые неумышленно привели к суициду, депутаты решили наказывать лишением свободы сроком до восьми лет. Если преступление совершено группой лиц, командованием или во время несения боевого дежурства, то максимальный срок заключения составит девять лет. Если же преступление совершено в военное время, то виновному грозит до 10 лет лишения свободы. Умышленное доведение до самоубийства в армии будет караться, соответственно, лишением свободы сроком до 12, 13, и 14 лет.

Согласно проекту поправок, новые изменения вступают в силу на следующий день после их официальной публикации. В соответствии со статьей 129 Конституции Армении, президент Армении должен подписать и обнародовать принятый парламентом закон в 20-дневный срок.

До принятия поправок в Уголовном кодексе Армении не было особых статей о суицидах в армии. Статья 110 ("Доведение до самоубийства") предусматривает до пяти лет заключения, а статья 111 ("Склонение к самоубийству") - до трех лет.
Примечание:

"Правозащитники раскритиковали Минюст Армении за высокую смертность в тюрьмах", "Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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