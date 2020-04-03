Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе

03 апреля 2020, 12:44

Военнослужащий Армии обороны Гарегин Бабакехян погиб от огнестрельного ранения, обстоятельства инцидента выясняются, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Инцидент произошел сегодня ночью на посту одной из военных частей, расположенной к юго-востоку от Армии обороны.

"От смертельного огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах, погиб Гарегин Бабакехян, 2000 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Отмечается, что "ведется расследование, чтобы выяснить детали инцидента".

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 марта армянский солдат погиб на границе с Азербайджаном. Минобороны Армении заявило, что рядовой Зограб Сианосян получил смертельное ранение при обстреле с азербайджанской стороны.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Сегодня Азербайджан обвинил Армению в обстрелах двух сел в приграничных районах, насчитав 25 нарушений режима прекращения огня за сутки. Оборонное ведомство Азербайджана не прокомментировало информацию о гибели военного в Нагорном Карабахе на своем сайте.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".