Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта

24 марта 2020, 17:28

Минобороны Азербайджана заявило о попытке диверсии на линии фронта и одном погибшем со стороны противника. Минобороны Нагорного Карабаха назвало это сообщение дезинформацией.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел и 24 случаях нарушения режима прекращения огня в зоне Карабахского конфликта, днем ранее Азербайджан насчитал 25 обстрелов позиций своих войск.

Подразделения вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня, совершили попытку диверсии на Геранбойском направлении фронта (север Карабаха), сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе ответного огня, по данным ведомства, погиб военнослужащий противника. "Вот уже сутки тело убитого находится на нейтральной территории между позициями сторон. Перестрелка на данном направлении продолжается", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение азербайджанской стороны о том, что карабахские военные прибегли к провокации и оставили одного солдата на нейтральной территории является дезинформацией, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха, добавив, что подразделения Армии обороны соблюдают режим прекращения огня. "Мы призываем азербайджанскую сторону воздержаться от тактики искусственного обострения ситуации и не идти на дальнейшую эскалацию", - отмечается в сегодняшней публикации на сайте министерства.

На сайте Минобороны Армении, по данным на 16.40 мск, комментариев по поводу данного заявления нет.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".