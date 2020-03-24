Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

24 марта 2020, 11:10

Позиции азербайджанской армии за последние сутки были обстреляны 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 марта Азербайджан заявил о 25 случаях нарушения режима прекращения огня в зоне Карабахского конфликта, днем ранее насчитал 22 обстрела позиций своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Ашагы Аскипара, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района и Заманлы Гедабекского района, следует из сообщения ведомства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский и Газахский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 11.00 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".