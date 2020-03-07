07 марта 2020, 13:00

Погиб второй за три дня азербайджанский пограничник

Солдат Эльтун Гараев получил смертельное ранение на границе с Арменией. Как и погибший 5 марта пограничник Орхан Пашазаде, Гараев нес боевое дежурство в Газахском районе Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 5 марта на границе с Арменией получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий Орхан Пашазаде. Госпогранслужба Азербайджана заявила, что солдат погиб на боевом пункте в селе Гушчу Айрым Газахского района в результате обстрела с армянской стороны.

Сегодня в 05.40 (04.40 мск) на боевом посту близ села Даш Салахлы Газахского района при исполнении служебных обязанностей был смертельно ранен солдат Эльтун Гараев. Он был доставлен в диагностический центр Газаха, но его жизнь спасти не удалось, передало сообщение погранслужбы Азербайджана агентство Turan.

Сегодня утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о 24 обстрелах своих позиций с применением крупнокалиберных пулеметов.

Погибший ранее Орхан Пашазаде 6 марта был похоронен в родном селе Джафарханлы Джалилабадского района, сообщил в тот же день "Sputnik-Азербайджан". Министерство обороны Армении к 13.00 мск 7 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно обвинений в гибели двух азербайджанских солдат.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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