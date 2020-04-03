На линии фронта. Фото: пресс-служба министерства обороны Армении

03 апреля 2020, 09:38

Азербайджан обвинил Армению в 25 обстрелах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в двух селах приграничных районов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 24 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и селe Агбулаг Товузского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 апреля 2020, 15:57

  • Врачи в Северной Осетии оставили больных коронавирусом дома

    Количество инфицированных коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 4, еще один тест дал предварительно положительный результат. Местные жители обратились с петицией к Владимиру Путину с просьбой заморозить выплаты по кредитам и ипотеке, а также назначить ежемесячные пособия.

03 апреля 2020, 15:43

03 апреля 2020, 14:57

03 апреля 2020, 14:10

03 апреля 2020, 13:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи