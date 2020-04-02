Солдат азербайджанской армии. Фото: Пресс-служба МО Азербайджана. Фото: https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28684

02 апреля 2020, 09:37

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

За минувшие сутки Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в зоне конфликта 24 раза, в том числе из пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 24 случая нарушения режима перемирия в зоне карабахского конфликта, днем ранее – 22.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня на своем сайте оборонное ведомство Азербайджана.

По данным министерства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы граничат с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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