Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю

07 марта 2020, 14:21

Азербайджанские солдаты с 1 марта сделали более 1700 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 23 по 29 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 155 обстрелов с азербайджанской стороны.

"В период с 1 по 7 марта азербайджанская сторона порядка 160 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 1700 выстрелов из стрелкового оружия", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 14.21 мск 7 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанское Минобороны за первую неделю марта зафиксировала 171 случай обстрела своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки армянские военные нарушили перемирие 24 раза, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Отметим, что за неделю с 5 по 7 марта на боевых постах в граничащем с Арменией Газахском районе Азербайджана погибли два пограничника. Армения, в свою очередь, сообщала о диверсии на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы и ранении своего солдата. До этого, 1 марта, глава армянского села Воскепар заявлял об обстреле со стороны Азербайджана.