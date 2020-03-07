07 марта 2020, 14:21
Нагорный Карабах насчитал 160 обстрелов в зоне конфликта за неделю
Азербайджанские солдаты с 1 марта сделали более 1700 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
Как сообщал "Кавказский узел", с 23 по 29 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 155 обстрелов с азербайджанской стороны.
"В период с 1 по 7 марта азербайджанская сторона порядка 160 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 1700 выстрелов из стрелкового оружия", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.
Военное ведомство Азербайджана к 14.21 мск 7 марта не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанское Минобороны за первую неделю марта зафиксировала 171 случай обстрела своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки армянские военные нарушили перемирие 24 раза, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.
Отметим, что за неделю с 5 по 7 марта на боевых постах в граничащем с Арменией Газахском районе Азербайджана погибли два пограничника. Армения, в свою очередь, сообщала о диверсии на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы и ранении своего солдата. До этого, 1 марта, глава армянского села Воскепар заявлял об обстреле со стороны Азербайджана.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Министерства обороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет. При этом Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"