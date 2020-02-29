Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 155 обстрелах

29 февраля 2020, 13:52

Азербайджанские солдаты с 23 февраля сделали более 800 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 16 по 22 февраля Нагорный Карабах насчитал 190 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период с 23 по 29 февраля азербайджанская сторона более 155 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 800 выстрелов из стрелкового оружия", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 13.51 мск 29 февраля не отреагировало на своем сайте на данное заявление. При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона за тот же период, с 23 по 29 февраля, зафиксировал 166 обстрелов своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки армянские военные нарушили перемирие 22 раза, утверждает Минобороны Азербайджана.