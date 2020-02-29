29 февраля 2020, 13:52
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 155 обстрелах
Азербайджанские солдаты с 23 февраля сделали более 800 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" писал, что с 16 по 22 февраля Нагорный Карабах насчитал 190 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.
"В период с 23 по 29 февраля азербайджанская сторона более 155 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 800 выстрелов из стрелкового оружия", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха.
Военное ведомство Азербайджана к 13.51 мск 29 февраля не отреагировало на своем сайте на данное заявление. При этом, согласно подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона за тот же период, с 23 по 29 февраля, зафиксировал 166 обстрелов своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки армянские военные нарушили перемирие 22 раза, утверждает Минобороны Азербайджана.
В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"