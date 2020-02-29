Азербайджан насчитал 22 обстрела на линии фронта

29 февраля 2020, 10:10

Подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", за сутки с 27 по 28 февраля Азербайджан насчитал 24 случая нарушения режима прекращения огня армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.10 мск 29 февраля не появилось комментариев относительно данного заявления.

Перемирие было объявлено сторонами карабахского конфликта после боевых действий в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".