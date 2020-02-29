Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

29 февраля 2020, 10:10

Азербайджан насчитал 22 обстрела на линии фронта

Подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", за сутки с 27 по 28 февраля Азербайджан насчитал 24 случая нарушения режима прекращения огня армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.10 мск 29 февраля не появилось комментариев относительно данного заявления.

Перемирие было объявлено сторонами карабахского конфликта после боевых действий в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". 

Примечание:

"Два солдата погибли в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 февраля 2020, 19:30

29 февраля 2020, 18:21

29 февраля 2020, 17:35

  • Археологи добились приостановки стройработ в зоне Зильгинского городища

    Расширение автодороги Владикавказ-Моздок, из-за которого под угрозу поставлено существование памятника истории федерального значения - древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище, приостановлено после того, как ученые и активисты в Северной Осетии привлекли к ситуации внимание.

29 февраля 2020, 16:48

29 февраля 2020, 16:22

  • 1 Адвокат заявил о бездействии следствия по делу Немцова

    Расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых, принявший участие в протестной акции в Москве. Итоговые данные полиции о числе участников многотысячного митинга более чем в два раза разошлись с результатами "Белого счетчика".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи