22 февраля 2020, 12:27
Нагорный Карабах насчитал 190 обстрелов за неделю
Азербайджанские солдаты с 16 февраля сделали около 1800 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
Как информировал "Кавказский узел", с 9 по 15 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 120 обстрелов своих позиций со стороны Азербайджана.
"В период с 16 по 22 февраля азербайджанская сторона более 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1800 выстрелов из стрелкового оружия", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.
Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 12.27 мск 22 февраля разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 16 по 22 февраля заявил о 164 случаях нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Так, за сутки с 21 по 22 февраля обстрелов было 22, сообщило Минобороны Азербайджана.
Перемирие в зоне конфликта действует с апреля 2016 года, его заключили после открытого вооруженного противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на режим прекращения огня, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По данным Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов, по сравнению с предыдущими девятью годами, снизилось. В свою очередь, Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".