Нагорный Карабах насчитал 190 обстрелов за неделю

22 февраля 2020, 12:27

Азербайджанские солдаты с 16 февраля сделали около 1800 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 9 по 15 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 120 обстрелов своих позиций со стороны Азербайджана.

"В период с 16 по 22 февраля азербайджанская сторона более 190 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1800 выстрелов из стрелкового оружия", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 12.27 мск 22 февраля разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан с 16 по 22 февраля заявил о 164 случаях нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Так, за сутки с 21 по 22 февраля обстрелов было 22, сообщило Минобороны Азербайджана.