15 февраля 2020, 15:26
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю
Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 9 февраля сделали около 1100 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" писал, что за период со 2 по 8 февраля Нагорный Карабах насчитал 190 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанскими военными.
"В период со 9 по 15 февраля азербайджанская сторона более 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1100 выстрелов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление карабахского военного ведомства. Обстрелы велись из стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.26 мск 15 февраля, не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, с 9 по 15 февраля, зафиксировал 154 обстрелах случая нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за сутки с 14 по 15 февраля обстрелов было 24, утверждает азербайджанская сторона.
В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"