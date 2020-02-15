Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю

15 февраля 2020, 15:26

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 9 февраля сделали около 1100 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что за период со 2 по 8 февраля Нагорный Карабах насчитал 190 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанскими военными.

"В период со 9 по 15 февраля азербайджанская сторона более 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1100 выстрелов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление карабахского военного ведомства. Обстрелы велись из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.26 мск 15 февраля, не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, с 9 по 15 февраля, зафиксировал 154 обстрелах случая нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за сутки с 14 по 15 февраля обстрелов было 24, утверждает азербайджанская сторона.