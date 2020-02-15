Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении. http://www.mil.am

15 февраля 2020, 10:50

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах на линии фронта

Позиции армии Азербайджана 24 раза за сутки подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, заявило министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля Азербайджан заявил о 20 случаях нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении по состоянию на 10.50 мск 15 февраля не разместили на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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