Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах за сутки

14 февраля 2020, 09:00

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в двух приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел, насчитав 22 нарушения прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района. Оба района граничат с Арменией.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.55 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".