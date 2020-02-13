13 февраля 2020, 09:21

Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 22 раза за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля Азербайджан заявил о 23 обстрелах в зоне конфликта, днем ранее – о 21 обстреле.

Позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и в селe Агдам Товузского района были обстреляны с позиций армянской армии, расположенных в Ноемберянском и Бердском районах Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Ноемберян и Берд – города в Тавушской области, расположенной на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничит Газахский и Товузский районы Азербайджана.

Обстрелы также велись с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 9.00 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года  стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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