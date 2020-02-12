Построение. Армия НКР. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

12 февраля 2020, 09:03

Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля Азербайджан заявил о 21 обстреле своих позиций за сутки.

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 23 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гызылгаджылы и на безымянных высотах на в Газахском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 9.00 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года  стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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