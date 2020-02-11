Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am/news/view/2623

11 февраля 2020, 09:20

Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило оборонное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 10 февраля Азербайджан сообщил о 23 случаях нарушения перемирия армянской стороной.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта за сутки был нарушен 21 раз, подразделения вооруженных сил Армении использовали, в том числе снайперские винтовки, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана на своем сайте.

В частности, позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селe Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района были обстреляны с позиций, расположенных «в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении», уточнило ведомство. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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