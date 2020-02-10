10 февраля 2020, 09:29
Азербайджан заявил о 23 обстрелах за сутки
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 9 февраля Азербайджан сообщил о 21 случае нарушения перемирия армянской стороной.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении к 08.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".