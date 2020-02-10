10 февраля 2020, 09:29

Азербайджан заявил о 23 обстрелах за сутки

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 февраля Азербайджан сообщил о 21 случае нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении к 08.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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