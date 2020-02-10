Азербайджан заявил о 23 обстрелах за сутки

10 февраля 2020, 09:29

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 9 февраля Азербайджан сообщил о 21 случае нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.