Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

09 февраля 2020, 09:16

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 февраля Азербайджан сообщил о 22 случаях нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю со 2 по 8 февраля.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Джафарли, Бала Джафарли в Газахском районе, Гаралар в Товузском районе и Заманлы в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.