09 февраля 2020, 09:16
Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел
Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 8 февраля Азербайджан сообщил о 22 случаях нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю со 2 по 8 февраля.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Джафарли, Бала Джафарли в Газахском районе, Гаралар в Товузском районе и Заманлы в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.
На сайтах министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении к 8.50 мск сегодня не появилось комментариев относительно этого заявления.
После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".