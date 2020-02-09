09 февраля 2020, 09:16

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 февраля Азербайджан сообщил о 22 случаях нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю со 2 по 8 февраля.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Джафарли, Бала Джафарли в Газахском районе, Гаралар в Товузском районе и  Заманлы в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении к 8.50 мск сегодня не появилось комментариев относительно этого заявления.

После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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