08 февраля 2020, 14:23
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю
Азербайджанские солдаты со 2 февраля сделали около 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" писал, что с 26 января по 1 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 200 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.
"В период со 2 по 8 февраля азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1200 выстрелов", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение карабахского Минобороны. Обстрелы велись из стрелкового оружия, отмечается в сообщении.
Министерство обороны Азербайджана, по состоянию на 14.23 мск 8 февраля, не прокомментировало на своем сайте данное заявление. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, со 2 по 8 февраля, сообщил о 155 обстрелах своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. Так, за сутки 7 по 8 февраля азербайджанские позиции были обстреляны 22 раза, заявило ведомство.
В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после чего стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"