Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю

08 февраля 2020, 14:23

Азербайджанские солдаты со 2 февраля сделали около 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 26 января по 1 февраля Нагорный Карабах зафиксировал 200 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период со 2 по 8 февраля азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1200 выстрелов", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение карабахского Минобороны. Обстрелы велись из стрелкового оружия, отмечается в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана, по состоянию на 14.23 мск 8 февраля, не прокомментировало на своем сайте данное заявление. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, со 2 по 8 февраля, сообщил о 155 обстрелах своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. Так, за сутки 7 по 8 февраля азербайджанские позиции были обстреляны 22 раза, заявило ведомство.