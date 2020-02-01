Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото: министерство обороны НКР. http://www.nkrmil.am/

01 февраля 2020, 12:19

Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов за неделю

Солдаты Вооруженных сил Азербайджана с 26 января сделали около 1150 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел" сообщал, что с 19 по 25 января Нагорный Карабах зафиксировал 130 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период с 26 января по 1 февраля азербайджанская сторона более 2000 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1150 выстрелов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 12.19 мск 1 февраля не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, с 26 января по 1 февраля, зафиксировал в общей сложности 158 обстрелов своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. Так, за сутки с 31 января по 1 февраля таких случаев было 24, заявило сегодня утром Минобороны Азербайджана.

Ранее, 30 января, Минобороны Нагорного Карабаха также сообщало о гибели солдата Ваграма Авагяна. Обстоятельства, при которых он получил смертельное ранение, неизвестные, говорилось в сообщении ведомства.

Перемирие в зоне карабахского конфликта действует с апреля 2016 года, когда произошло последнее крупное вооруженное противостояние, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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