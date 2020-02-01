Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов за неделю

01 февраля 2020, 12:19

Солдаты Вооруженных сил Азербайджана с 26 января сделали около 1150 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел" сообщал, что с 19 по 25 января Нагорный Карабах зафиксировал 130 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период с 26 января по 1 февраля азербайджанская сторона более 2000 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1150 выстрелов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана к 12.19 мск 1 февраля не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за тот же период, с 26 января по 1 февраля, зафиксировал в общей сложности 158 обстрелов своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. Так, за сутки с 31 января по 1 февраля таких случаев было 24, заявило сегодня утром Минобороны Азербайджана.

Ранее, 30 января, Минобороны Нагорного Карабаха также сообщало о гибели солдата Ваграма Авагяна. Обстоятельства, при которых он получил смертельное ранение, неизвестные, говорилось в сообщении ведомства.