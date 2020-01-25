25 января 2020, 16:16
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю
Азербайджанские солдаты с 19 января сделали около 700 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" сообщал, что с 12 по 18 января Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов своих позиций.
"В период с 19 по 25 января азербайджанская сторона более 130 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. Армия обороны, со своей стороны, "в основном воздерживалась от ответных действий", утверждает ведомство.
Азербайджанское министерство обороны к 16.16 мск 25 января не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан заявил о 169 обстрелах своих позиций армейскими подразделениями Армении и Нагорного Карабаха. Только с утра 24 по утро 25 января обстрелов было 24, утверждает Минобороны Азербайджана.
В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после чего стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"