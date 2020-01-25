Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

25 января 2020, 16:16

Азербайджанские солдаты с 19 января сделали около 700 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 12 по 18 января Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов своих позиций.

"В период с 19 по 25 января азербайджанская сторона более 130 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. Армия обороны, со своей стороны, "в основном воздерживалась от ответных действий", утверждает ведомство.

Азербайджанское министерство обороны к 16.16 мск 25 января не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан заявил о 169 обстрелах своих позиций армейскими подразделениями Армении и Нагорного Карабаха. Только с утра 24 по утро 25 января обстрелов было 24, утверждает Минобороны Азербайджана.