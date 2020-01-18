18 января 2020, 13:41
Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов в зоне конфликта за неделю
Азербайджанские солдаты с 12 января сделали около 650 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 5 по 11 января Нагорный Карабах зафиксировал 125 случаев нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня.
"В период с 12 по 18 января азербайджанская сторона более 80 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.
Армия обороны, со своей стороны, "в основном воздерживалась от ответных действий", утверждает ведомство.
Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 13.41 мск 18 января прокомментировало данное заявление на своем сайте. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона за тот же период зафиксировала 156 обстрелов своих позиций военными Армении и Нагорного Карабаха. Только с утра 17 по утро 18 января таких случаев было 23, заявило военное ведомство страны.
Отметим, что 16 января миссия ОБСЕ в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения войск Азербайджана и Нагорного Карабаха не зафиксировала ни одного случая нарушения перемирия. Днем ранее, 15 января, Минобороны Армении заявило о ранении на боевом посту контрактника Артура Меджлумяна. Ведомство утверждает, что в солдата стрелял азербайджанский снайпер.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"