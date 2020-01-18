Нагорный Карабах насчитал 80 обстрелов в зоне конфликта за неделю

18 января 2020, 13:41

Азербайджанские солдаты с 12 января сделали около 650 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 5 по 11 января Нагорный Карабах зафиксировал 125 случаев нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня.

"В период с 12 по 18 января азербайджанская сторона более 80 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

Армия обороны, со своей стороны, "в основном воздерживалась от ответных действий", утверждает ведомство.

Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 13.41 мск 18 января прокомментировало данное заявление на своем сайте. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона за тот же период зафиксировала 156 обстрелов своих позиций военными Армении и Нагорного Карабаха. Только с утра 17 по утро 18 января таких случаев было 23, заявило военное ведомство страны.

Отметим, что 16 января миссия ОБСЕ в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения войск Азербайджана и Нагорного Карабаха не зафиксировала ни одного случая нарушения перемирия. Днем ранее, 15 января, Минобороны Армении заявило о ранении на боевом посту контрактника Артура Меджлумяна. Ведомство утверждает, что в солдата стрелял азербайджанский снайпер.