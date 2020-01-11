Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 125 обстрелах за неделю

11 января 2020, 16:46

Азербайджанские солдаты с 5 января сделали около 700 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 29 декабря 2019 года по 4 января Нагорный Карабах зафиксировал 125 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период с 5 по 11 января азербайджанская сторона более 125 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия, выстрелов было около 700.

По состоянию на 16.46 мск 11 января министерство обороны Азербайджана не отреагировало на своем сайте на это заявление. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона зафиксировала в общей сложности 154 обстрела на линии соприкосновения с войсками Армении и Нагорного Карабаха. Только за последние сутки азербайджанские позиции были обстреляны 21 раз, сообщило сегодня утром военное ведомство страны.

Ранее, 7 января, Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана, в свою очередь, сообщила о гибели пограничника в результате снайперского выстрела с армянской стороны, однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после инцидента.