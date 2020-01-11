Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am

11 января 2020, 16:46

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 125 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 5 января сделали около 700 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 29 декабря 2019 года по 4 января Нагорный Карабах зафиксировал 125 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

"В период с 5 по 11 января азербайджанская сторона более 125 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение министерства обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, огонь велся из стрелкового оружия, выстрелов было около 700.

По состоянию на 16.46 мск 11 января министерство обороны Азербайджана не отреагировало на своем сайте на это заявление. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона зафиксировала в общей сложности 154 обстрела на линии соприкосновения с войсками Армении и Нагорного Карабаха. Только за последние сутки азербайджанские позиции были обстреляны 21 раз, сообщило сегодня утром военное ведомство страны.

Ранее, 7 января, Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана, в свою очередь, сообщила о гибели пограничника в результате снайперского выстрела с армянской стороны, однако опрошенные  "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после инцидента.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Нагорный Карабах зафиксировал рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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