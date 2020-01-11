Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны

11 января 2020, 09:22

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 21 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с утра 9 по утро 10 января Азербайджан насчитал 22 случая нарушения перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролирующейся властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 9.22 мск 11 января не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".