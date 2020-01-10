Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух приграничных сел

10 января 2020, 09:04

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией был нарушен 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что за сутки с 8 по 9 января Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, стрельба велась в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее, 7 января, Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана в свою очередь сообщила о гибели пограничника в результате снайперского выстрела с армянской стороны, однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после инцидента.

Позиции азербайджанских войск за сутки с 9 на 10 января были обстреляны в двух приграничных с Арменией селах - Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, а также на безымянных высотах этого же муниципалитета, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Оборонное ведомство страны насчитало 22 обстрела за прошедшие сутки, стрельба велась со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление к 8.55 мск сегодня.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский район Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".