Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении. http://www.mil.am/ru/news/6911

09 января 2020, 08:44

Азербайджан зафиксировал пулеметные обстрелы на линии фронта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 24 раза за сутки, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что за сутки с 7 по 8 января Азербайджан зафиксировал 21 обстрел своих позиций, а Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана сообщила о гибели пограничника в результате снайперского выстрела с армянской стороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Стрельба велась как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.44 мск 9 января не появилось реакции на это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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