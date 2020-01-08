08 января 2020, 09:13

Азербайджан насчитал 21 обстрел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 января Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций за сутки. Позднее Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана опровергла эту информацию, в свою очередь сообщив о гибели пограничника в результате снайперского выстрела с армянской стороны.

В апреле 2016 года, после резкого обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия был нарушен 21 раз за сутки, стрельба, в том числе из снайперских винтовок, велась со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, что количество обстрелов, согласно ежедневным сводкам Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

При этом в 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан с 20 июня по 17 июля сообщал о почти полном затишье на фронте. Однако в прошлом году возникла и негативная тенденция к сближению боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет".

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