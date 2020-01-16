16 января 2020, 23:13

Раненый армянский солдат прооперирован

Контрактник Артур Меджлумян, получивший ранение на боевом посту в приграничной Тавушской области Армении, прооперирован, его жизнь вне опасности, сообщили в Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", Артур Меджлумян был ранен на боевом посту и госпитализирован в тяжелом состоянии 15 января. В Минобороны Армении заявили, что военнослужащий получил осколочное ранение от снайперского выстрела противника.

Солдат был прооперирован и теперь его жизни ничто не угрожает, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом, он уточнил, что "ранение, полученное от снайперского выстрела, тяжелое".

На сайте Минобороны Азербайджана сегодня к 23.10 мск нет информации относительно инцидента с армянским солдатом.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Сегодня представители миссии ОБСЕ проводили плановый мониторинг на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха, нарушений перемирия они не зафиксировали.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану", "Степанакерт обвинил Баку в обстреле с беспилотников", "Азербайджан зафиксировал 126 обстрелов с армянской стороны".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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