На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

16 января 2020, 19:23

Солдат тяжело ранен в зоне карабахского конфликта

Армянский контрактник Артур Межлумян был ранен на боевом посту и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 15 января в приграничной Тавушской области Армении. По предварительным данным, военнослужащий получил осколочное ранение от снайперского выстрела противника, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

Сегодня Межлумяна перевели в Центральный клинический военный госпиталь. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое, отметил сотрудник Минобороны.

На сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 19.10 мск 16 января отсутствуют комментарии относительно заявления о ранении Артура Межлумяна.

Ранее Минобороны Армении сообщило о ранении 11 января в той же Тавушской области другого солдата, Артура Арзуманяна. Ведомство считает, что и в него попал азербайджанский снайпер.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Сегодня представители миссии ОБСЕ проводили плановый мониторинг на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха, нарушений перемирия они не зафиксировали.

По данным прокуратуры Армении, в 2019 году боевые потери вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха составили четыре человека.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану", "Степанакерт обвинил Баку в обстреле с беспилотников", "Азербайджан зафиксировал 126 обстрелов с армянской стороны".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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