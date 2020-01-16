Миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов в зоне карабахского конфликта

16 января 2020, 14:13

Представители ОБСЕ отчитались о спокойной ситуации в зоне конфликта на фоне заявления Азербайджана о пулеметных обстрелах. Азербайджанская сторона не выполнила обязательство о проведении мониторинга, заявил МИД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что стороны карабахского конфликта регулярно обвиняют друг друга нарушении перемирия. Так, Азербайджан сегодня утром заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, который дает сводки нарушений перемирия раз в неделю, с 5 по 11 января зафиксировал 125 обстрелов со стороны Азербайджана.

Обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после этого стороны объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

МИД Нагорного Карабаха отчитался о сегодняшнем мониторинге, который миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела на границе с Азербайджаном северо-восточнее Акны (Агдама). Сотрудников миссии сопровождали чиновники министерства иностранных дел и министерства обороны Нагорного Карабаха. По данным МИД, никаких нарушений не выявлено.

"Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции, однако мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление МИД. Однако Минобороны Азербайджана также отчиталось о проведении сегодня мониторинга ОБСЕ в Агдамском районе. Он "завершился без инцидентов", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее, на данной 15 января пресс-конференции, министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян сообщил о 18 выездах миссии ОБСЕ в зону карабахского конфликта в 2019 году. "Режим прекращения огня на государственной границе между Арцахом (Нагорным Карабахом. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджаном в целом сохранялся", - заключил он.

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Маилян подчеркнул, что для мирного урегулирования необходимо, чтобы к переговорам между Арменией и Азербайджаном были подключены и власти Нагорного Карабаха. "Для обеспечения реального прогресса в мирном процессе и достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо восстановление полноценного трехстороннего формата переговорного процесса с полноправным участием официального Степанакерта", - перевел слова министра корреспондент "Кавказского узла".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".