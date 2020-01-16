Боевое дежурство в одной из воинских частей армии НКР. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7326

16 января 2020, 09:11

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Минобороны Азербайджана сообщило о 21 обстреле своих позиций за сутки, днем ранее – о 22 обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 23 раза, стрельба по позициям азербайджанских военных велась в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после убийства военного", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией", "Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны".

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