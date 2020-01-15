Боевое дежурство в одной из воинских частей армии НКР. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7326

15 января 2020, 10:55

Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы на линии фронта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией подверглись 21 обстрелу за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 14 января азербайджанская сторона насчитала 22 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

К 10.55 мск 15 января на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха не появилось реакции на это заявление.

После вооруженных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирие, но противостояние сторон так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Нагорный Карабах по итогам 2019 года заявлял о самом низком числе обстрелов своих позиций за 10 лет, отмечается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

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