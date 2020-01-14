Азербайджан насчитал 22 обстрела в зоне конфликта

14 января 2020, 09:13

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 января Минобороны Азербайджана заявило о 24 обстрелах своих позиций, днем ранее – о 22 обстрелах.

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 22 раза, стрельба по азербайджанским позициям велась из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, обстрелы велись с территории Армении и с позиций "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны страны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, что в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".