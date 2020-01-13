Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех приграничных сел

13 января 2020, 09:40

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 января Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах своих позиций, днем ранее – о 21 обстреле.

В 2019 году Нагорный Карабах зафиксировал рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан впервые за несколько лет сообщал о почти полном затишье на фронте – оно, по данным Минобороны страны, продолжалось с 20 июня по 17 июля, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Режим перемирия за сутки был нарушен 24 раза, позиции азербайджанских военных были обстреляны, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны.

Стрельба, по данным министерства, велась как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".