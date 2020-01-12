12 января 2020, 08:41
Азербайджан зафиксировал 22 обстрела с армянской стороны
Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", с 10 по 11 января Азербайджан насчитал 21 случай нарушения перемирия. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 125 обстрелах за неделю с 5 по 11 января.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.20 мск 12 января не отреагировали на это заявление на своих сайтах.
Обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после этого стороны объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".
"Кавказский узел" также писал, что 7 января Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана опровергла эту информацию, в свою очередь сообщив о гибели пограничника Фарзали Фарзалиева в результате снайперского выстрела с армянской стороны. 11 января Министерство обороны Армении сообщило, что рядовой Артур Арзуманян ранен выстрелом снайпера. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики предположили, что убийство Фарзалиева не станет поводом для обострения. Инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе с начала года, могут привести к локальным обострениям, но эскалации конфликта не будет, полагают аналитики в Ереване.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".