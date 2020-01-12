Азербайджан зафиксировал 22 обстрела с армянской стороны

12 января 2020, 08:41

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 10 по 11 января Азербайджан насчитал 21 случай нарушения перемирия. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 125 обстрелах за неделю с 5 по 11 января.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в Гедабекском районе, говорится в сообщении ведомства.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения.