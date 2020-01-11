11 января 2020, 15:37
Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном
Рядовой Артур Арзуманян ранен выстрелом снайпера и госпитализирован, заявило Минобороны Армении.
По его словам, состояние солдата врачи оценивают как удовлетворительное. Арзуманян находится в медцентре города Иджеван. "Вся ответственность за дальнейшие действия лежит на азербайджанской стороне", - заявил Арцрун Ованнисян.
На сайте Минобороны Азербайджана к 15.37 мск 11 января не появилось комментариев относительно данного заявления.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января Минобороны Армении заявило о гибели пограничника Фарзали Фарзалиева в результате снайперского выстрела с армянской стороны. Смерть пограничника приведет к резкому ухудшению отношений двух государств, предположил блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "В таких случаях Азербайджан всегда отвечал убийственным огнем. Снайперы есть, современное дальнобойное стрелковое оружие азербайджанского производства имеется", - написал он 7 января.
В апреле 2016 года, после резкого обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Сегодня Минобороны Азербайджана заявило о 21 обстреле своих позиций.
По данным прокуратуры Армении, в 2019 году боевые потери вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха составили четыре человека.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"