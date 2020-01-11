Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

11 января 2020, 15:37

Рядовой Артур Арзуманян ранен выстрелом снайпера и госпитализирован, заявило Минобороны Армении.

Инцидент произошел сегодня около 12:25 (11.25 мск) на боевой позиции близ села Беркабер Тавушской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла " пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, состояние солдата врачи оценивают как удовлетворительное. Арзуманян находится в медцентре города Иджеван. "Вся ответственность за дальнейшие действия лежит на азербайджанской стороне", - заявил Арцрун Ованнисян.

На сайте Минобороны Азербайджана к 15.37 мск 11 января не появилось комментариев относительно данного заявления.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января Минобороны Армении заявило о гибели пограничника Фарзали Фарзалиева в результате снайперского выстрела с армянской стороны. Смерть пограничника приведет к резкому ухудшению отношений двух государств, предположил блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "В таких случаях Азербайджан всегда отвечал убийственным огнем. Снайперы есть, современное дальнобойное стрелковое оружие азербайджанского производства имеется", - написал он 7 января.

В апреле 2016 года, после резкого обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Сегодня Минобороны Азербайджана заявило о 21 обстреле своих позиций.

По данным прокуратуры Армении, в 2019 году боевые потери вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха составили четыре человека.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".