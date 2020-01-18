Солдат Вооруженных сил Армении. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

18 января 2020, 09:41

Азербайджан зафиксировал 23 обстрела на линии фронта

Азербайджанские позиции на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, заявило министерство обороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что утром 16 января Азербайджан сообщил о 22 случаях нарушения перемирия за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.41 мск 18 января не разместили на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в период с 20 июня по 17 июля 2019 года сообщал о почти полном затишье на фронте, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет".

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