Солдат Вооруженных сил Армении. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am/ru/news/7402

01 февраля 2020, 09:10

Азербайджан заявил о 24 обстрелах на линии фронта

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января Азербайджан зафиксировал 23 случая нарушения режима прекращения огня армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.10 мск 1 февраля не появилось реакции на данное заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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