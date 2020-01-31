Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах

31 января 2020, 10:10

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 января Азербайджан сообщил об обстреле приграничных сел, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле".