Азербайджан сообщил об обстреле приграничных сел

30 января 2020, 08:38

Позиции азербайджанских военных в двух селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 21 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 января Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, под огонь попали азербайджанские позиции в селe Гушчу Айрым в Газахском районе, в селe Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах, по состоянию на 08.30 мск сегодня.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны договорились после обострения военных действий в апреле 2016 года, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле".